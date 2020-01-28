Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Рубль днем заметно снижается к доллару и евро на фоне падения валют ЕМ и активно дешевеющей нефти

Финмаркетвчера в 08:28

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:04

Курс рубля упал к доллару и евро

РИАМОвчера в 03:16

Рубль в ходе торгов ощутимо слабеет к доллару и евро

Росбалтвчера в 02:52

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:18

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 11:23

Курс рубля укрепился 28 января по отношению к евро и доллару

Аргументы и Факты28 января в 04:01
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Общество

Нарколог Минздрава объяснил популярность водки у россиян

Популярность водки в России объясняется быстрым эффектом опьянения и экономической выгодой, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.
Аргументы и Факты вчера в 21:46
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Футбол

Мехди Зеффан: Божович хотел видеть меня в своей команде

Прежде всего, хочу поблагодарить Крылья за доверие. Я рад, что присоединился к самарской команде.
Советский спорт 03:02
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке

БИЗНЕС Online вчера в 06:58
Общество

Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию на две недели. В их число попало производство Apple, которое находится в КНР.
Российская газета 02:19
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Фармацевтический вестник вчера в 10:49
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
ToDay News Ufa 29 января в 08:11
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
ТАСС 01:12
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Политика

Глава Крыма пообещал уволить чиновниц, даривших блокадникам хлеб

Вечерняя Москва вчера в 11:16
Политика

Владимир Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

На заседании Совета по развитию гражданского общества президент дал задание Генпрокуратуре и Роскомнадзору проанализировать судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденную после распространения в сети фейков.
66.ru вчера в 07:53
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Что происходит 29 января в 16:25
Политика

Путин ответил шуткой на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Президент России Владимир Путин сыронизировал насчет призыва министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Общество

Мишустин закрыл границу с Китаем на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому граница на Дальнем Востоке страны будет закрыта.
Утро.ru вчера в 04:30
Кино

Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld

30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Мир фантастики вчера в 09:55
Происшествия

Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

Круизный лайнер, заблокированный в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрения на коронавирус, после разрешения санитарных властей высадит часть пассажиров и продолжит плавание в пятницу утром.
РИА Новости вчера в 22:29
Космос

Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?

Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
Pravda.Ru 29 января в 05:48
Общество

В Госдуме предложили обеспечить студентов бесплатным питанием

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения.
RT на русском вчера в 22:00
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Футбол

Испанское издание Marca прокомментировало переход Смолова в «Сельту»

Авторитетное испанское издание Marca выпустило материал про нападающего «Сельты» Федора Смолова, который совсем недавно перешел в клуб из московского «Локомотива» на правах аренды.
NewInform вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.
Discover24 вчера в 02:55
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК вчера в 07:12
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:51
Общество

Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже

В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала РБК обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан.
Ведомости вчера в 06:28
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