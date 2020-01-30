Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт31 января в 03:20

Курс доллара: рубль обвалился на фоне внешнего негатива

Expert.ru31 января в 00:21

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Газета.Ru30 января в 02:17

Курс евро превысил 70 рублей

RT на русском30 января в 10:58

Курс евро превысил 70 рублей

ТАСС30 января в 10:57

Рубль обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс30 января в 11:40

Евро поднялся выше 70 рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец30 января в 12:01
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Футбол

Голкипер Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

Фролов стал игроком "Сочи" летом 2019 года. В нынешнем сезоне 31-летний голкипер сыграл два матча за клуб.
РИА Новости 08:27
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 31 января в 10:07
Футбол

Антон Миранчук получил серьезную травму

Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Советский спорт вчера в 07:46
Политика

2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Газета.Ru 04:32
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

Газета.Ru 06:34
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Теннис

Джокович выиграл Australian Open и стал рекордсменом

Lenta.ru 07:49
Политика

В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток

Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
РЕН ТВ 07:49
Политика

Токаев выразил готовность встретиться с Трампом в любой точке планеты

«Токаев, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.
RT на русском 08:07
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку за использования финта в матче национального чемпионата с "Монпелье".
РИА Новости 05:57
Общество

ВОЗ зафиксировала первую смерть от коронавируса за пределами Китая

Смерть от коронавируса впервые зафиксирована за пределами Китая.
Комсомольская правда вчера в 23:40
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 08:40
Культура

Шнуров высмеял Охлобыстина и новую партию Захара Прилепина

Piter.tv 08:16
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
Экономика

Минфин Украины заявил о проблемах с наполнением госбюджета в январе

Министерство финансов Украины заявило, что в январе 2020 года государственный бюджет страны недополучил 13,8 млрд гривен.
RT на русском вчера в 17:55
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Авто

Названы основные ошибки при замене моторного масла

Автопроизводители рекомендуют менять моторное масло каждые 10–20 тысяч километров пробега, однако такие рекомендации рассчитаны на эксплуатацию машины в среднестатистических условиях, сообщает «Российская Газета».
Вечерняя Москва 07:32
Музыка

Лепс высказался о поездке Панайотова на «Евровидение»

Московский Комсомолец вчера в 09:53
Политика

Помпео сообщил о готовности США обеспечивать Белоруссию нефтью на 100%

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство «БелТа».
Rambler News Service вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть

Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Народные новости вчера в 09:06
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