Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:20

Курс доллара снизился до 63,23 рубля

ТАСС02:06

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 11:23

Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 63,27 руб., евро - 68,71 руб

Финмаркет02:20

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру02:08

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:04

Рубль снизился к доллару и евро

Профильвчера в 02:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Спорт

Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РБК 04:25
Политика

Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку

RT на русском 03:44
Космос

Опубликованы самые детальные в истории фотографии Солнца

Американским астрономам удалось получить наиболее детальные фотографии поверхности Солнца при помощи телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), расположенного в обсерватории Халикала, сообщает пресс-служба Национального научного фонда (NSF) США.
Rambler News Service вчера в 06:08
Общество

Федеральным льготникам повысят ежемесячные выплаты

Индексация касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая выплачивается в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Социалистического труда и другим категориям граждан.
Kazanfirst.ru вчера в 01:57
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Кино

Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
News.ru вчера в 03:49
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Происшествия

В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество

Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:03
Армия и оружие

Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Утро.ru 29 января в 10:23
Хоккей

CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Спорт день за днем 02:35
Наука

Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев

В последующих исследованиях, используя все более совершенные методы, ученые продолжали каталогизировать гены неандертальцев в неафриканских популяциях, стремясь лучше понять историю человечества, а также влияние ДНК неандертальцев на современного человека и его болезни.
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика

В России средняя сумма микрозаймов достигла рекорда

По данным специалистов, в четвертом квартале 2019 года средняя сумма микрозайма выросла до 14 тыс. рублей.
Online47.ru вчера в 20:25
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Происшествия

В Нижнем Новгороде штурмом взяли квартиру со схроном боеприпасов

В Нижнем Новгороде взяли штурмом квартиру местного жителя, превратившего ее в склад боеприпасов.
Российская газета 04:03
Происшествия

В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости 04:09
Экономика

ЦБ проведет сбор заявок на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России с 1 апреля 2020 года начнет прием заявок от лиц, заинтересованных в приобретении у регулятора акций санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
ТАСС 01:37
Политика

О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
REGNUM 03:46
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия вчера в 15:50
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии.
Lenta.ru 04:20
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM вчера в 18:48
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал нынешнее состояние актрисы Анастасии Заворотнюк.
Свободная Пресса 29 января в 05:28
Футбол

«Локомотив» и «Сельта» не договорились о сумме выкупа Смолова

Представители испанской "Сельты" и российского "Локомотива" не сумели договориться о конкретной сумме выкупа контракта Федора Смолова, арендованного клубом из Виго до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru 03:28
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Газета.Ru 01:51
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В России стартовали продажи кроссовера Skoda Karoq

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня 03:13
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Кокорин: о трансфере в «Сочи» узнал из прессы

Газета.Ru 02:53
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Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
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Как работают Яндекс.Новости?
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