Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 января, рубль продемонстрировал снижение как к американской, так и европейской валюте. Курс доллара увеличился на 33 копейки и составил 62,87 рубля. Евро вырос на 36 копеек, до 69,23 рубля.
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Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Происшествия
Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
Спорт
Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА
Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Политика
Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку
Космос
Опубликованы самые детальные в истории фотографии Солнца
Американским астрономам удалось получить наиболее детальные фотографии поверхности Солнца при помощи телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), расположенного в обсерватории Халикала, сообщает пресс-служба Национального научного фонда (NSF) США.
Общество
Федеральным льготникам повысят ежемесячные выплаты
Индексация касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая выплачивается в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Социалистического труда и другим категориям граждан.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
В Новосибирской области задержали главу отдела СК за взяточничество
Руководитель одного из следственных отделов СУСК по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
Армия и оружие
Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Хоккей
CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Наука
Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев
В последующих исследованиях, используя все более совершенные методы, ученые продолжали каталогизировать гены неандертальцев в неафриканских популяциях, стремясь лучше понять историю человечества, а также влияние ДНК неандертальцев на современного человека и его болезни.
Экономика
В России средняя сумма микрозаймов достигла рекорда
По данным специалистов, в четвертом квартале 2019 года средняя сумма микрозайма выросла до 14 тыс. рублей.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Происшествия
В Нижнем Новгороде штурмом взяли квартиру со схроном боеприпасов
В Нижнем Новгороде взяли штурмом квартиру местного жителя, превратившего ее в склад боеприпасов.
Экономика
ЦБ проведет сбор заявок на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка
Банк России с 1 апреля 2020 года начнет прием заявок от лиц, заинтересованных в приобретении у регулятора акций санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Политика
О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал нынешнее состояние актрисы Анастасии Заворотнюк.
Футбол
«Локомотив» и «Сельта» не договорились о сумме выкупа Смолова
Представители испанской "Сельты" и российского "Локомотива" не сумели договориться о конкретной сумме выкупа контракта Федора Смолова, арендованного клубом из Виго до конца нынешнего сезона.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Skoda Karoq
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Футбол
Кокорин: о трансфере в «Сочи» узнал из прессы
Политика
Стала известна зарплата Медведева на новой должности
Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.