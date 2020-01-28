Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб. В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру11:23

Рубль обвалился к доллару и евро

Московский Комсомолец02:33

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:18

Рубль в ходе торгов ощутимо слабеет к доллару и евро

Росбалт02:52

Рубль продолжает падать к доллару и евро

Газета.Ru02:17

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:04

Рубль к вечеру заметно потеснил доллар и евро

Национальная служба новостей28 января в 11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Спорт

Тарасов предложил изобрести в России свой футбольный мяч

ProstoProSport 17:12
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария.
Росбалт 27 января в 19:20
Общество

Какие наказания водителям заложены в новом КоАП

В проекте КоАП за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей против сегодняшних 500 рублей.
Российская газета 16:12
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Общество

В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

Lenta.ru 13:41
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 09:56
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
РИА Новости 16:34
Футбол

Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб

РБК 13:49
Политика

США расширили санкции против России из-за Крыма

США расширили санкции против России из-за Крыма.
Рифей-Пермь вчера в 22:11
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Происшествия

СК просит арестовать экс-полицейских по делу Голунова

ТАСС 02:38
Происшествия

Отец отравил снотворным четырехмесячного сына в Подмосковье

Вечерняя Москва вчера в 03:36
Происшествия

Детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

vtomske.ru 08:58
Общество

Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух первых случаев заболевания коронавирусом в стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
РИА Новости 16:55
Авто

GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня 12:32
Общество

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Музыка

Alyona Alyona выпустила клип «Дикi танцi»

Портал Субкультура 08:24
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском 12:39
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания 09:32
Общество

В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

Бесспорно RU 10:02
Происшествия

Мужчина два года заботился о застрявшей в стене торгового центра кошке

Житель Южной Кореи два года приносил еду и воду застрявшей в стене торгового центра кошке, пока ее не вызволили спасатели и ветеринары.
Lenta.ru 06:15
Политика

Скандального главу Чувашии отправили в отставку

Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Формулировка — по утрате доверия президента страны.
Телеканал 360° вчера в 09:28
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском вчера в 15:08
Культура

Умерла актриса из фильма про Шурика Светлана Агеева

Артистка скончалась в Москве на 80-м году жизни. Она ушла из жизни во вторник, 28 января, после продолжительной болезни.
RuNews24.ru 08:07
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новости 16:28
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости 12:30
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное