Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 63,28 руб.
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Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти

Интерфаксвчера в 11:57

Курс евро снизился в России

Телеканал 360°вчера в 04:19

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03

Рубль вырос к евро на открытии торгов 31 января

Экономика сегоднявчера в 02:57

Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Курс доллара снизился до 63,23 рубля

ТАССвчера в 02:06

Доллар подорожал на 1 копейку

News.ruвчера в 03:23
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:58, Ашберн
Здоровье

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 08:01
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК вчера в 02:27
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
REGNUM 18:42
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Российская газета 21:28
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт 00:16
Общество

Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 20:21
Происшествия

59-летний мужчина заблудился в лесу под Читой и получил обморожения

Чита.Ру 21:10
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

В Минске состоялась встреча Майка Помпео и Александра Лукашенко

В Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, посетившего республику с официальным визитом.
Военное обозрение 05:44
Авто

Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика и идет вниз

Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства - это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний.
CarsWeek.ru 10:36
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM вчера в 06:56
Футбол

«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».
Чемпионат 07:40
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Общество

В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

РИА Новости 09:02
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Гаджеты

Ряд смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую функцию

В подразделении MIUI Xiaomi объявили о появлении новой функции для четырех моделей смартфонов — Redmi K30, Redmi Note 5A, Xiaomi Mi 8 SE и Xiaomi Mi Note 3. Обновление несет в себе опцию вывода устройства из режима сна посредством голоса помощнику XiaoAI.
Anonsens 16:34
Происшествия

В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.
RT на русском вчера в 07:31
Единоборства

Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером

Имена бизнесменов не разглашаются. Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Газета.Ru 14:37
Политика

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
REGNUM 12:38
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru 18:16
Политика

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
РИА Новости 19:54
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Политика

Британия официально вышла из Евросоюза

Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
РИА Новости вчера в 18:06
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК вчера в 19:28
Шоу-бизнес

«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости 17:02
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
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