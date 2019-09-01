Финансы

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На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро. Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля. Также падает и майский фьючерс на нефть марки Brent.
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Рубль снизился к доллару и евро

Профиль23 марта в 03:57

На утренних торгах валютной биржи рухнул курс рубля

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Курс доллара поднялся на 130 копеек

ИА БанкИнформСервис23 марта в 04:30
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25 марта Президент страны решил обратиться к россиянам по ситуации с коронавирусом. Об этом стало известно несколько часов назад.
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В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
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Путин объявил следующую неделю нерабочей

Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом.
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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

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Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
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Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
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В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Коммерсантъ 11:24
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Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
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Платформа «Морского старта» прибыла на Дальний Восток

Стартовая платформа морского космодрома «Морской старт» прибыла в порт Славянка на Дальнем Востоке.
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В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

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Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
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Путин объявил об автоматическом продлении пособий и льгот на полгода

В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
МонаВиста 11:45
Армия и оружие

Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС страны Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:15
Экономика

Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай.
РИА Новости 09:13
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Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко

Боец MMA Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко с предложением провести поединок на ринге по правилам бокса.
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Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
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Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
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В Госдуму внесли законопроект об онлайн-осмотре во время эпидемий

Законопроект о дистанционном осмотре пациентов в период эпидемий внесли в Госдуму.
Вечерняя Москва 08:51
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Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю

Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
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Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
РИА Новости 08:27
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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