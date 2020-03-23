Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта

Стоимость доллара и евро вырастет в соответствии с динамикой на открытых в понедельник торгах. Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
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Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Газета.Ruвчера в 13:12

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

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Доллар опустился ниже 80 рублей

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Курс доллара упал ниже ₽80

РБКвчера в 09:16

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Московский Комсомолецвчера в 09:11

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русскомвчера в 08:44

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАССвчера в 08:41
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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

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Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
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Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
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Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

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В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
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Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
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"Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.
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Политика

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
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Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определить вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента и предсказать дальнейшее течение заболевания.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
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Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

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«Ведомости»: проверки для малого и среднего бизнеса могут быть отменены на весь 2020 год

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Наталья Селезнева рассказала о своем отношении к покойному «Шурику»

Борис Корчевников предположил, что у актрисы сложились теплые отношения с партнером по фильму Шуриком.
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6% — до $28,01 за баррель по состоянию на 5:54 мск.
РБК вчера в 23:09
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