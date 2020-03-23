Финансы
Экономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта
Стоимость доллара и евро вырастет в соответствии с динамикой на открытых в понедельник торгах. Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
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Комментарии
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Наука
Альфа-кетоамиды остановили размножение коронавируса
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Общество
Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом
Политика
Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Происшествия
Коронавирус. Почти 40 саратовцев отказались от обследования
"Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Технологии
Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определить вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента и предсказать дальнейшее течение заболевания.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Игры
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Мелания Трамп сдала тест на коронавирус
Общество
В Калуге главврач уехал в Таиланд во время пандемии. Его уволят
Губернатор Калужской области пообещал уволить главного врача областной клинической больницы, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд во время пандемии коронавируса, сообщает «Калуга 24».
Общество
«Ведомости»: проверки для малого и среднего бизнеса могут быть отменены на весь 2020 год
Министерство направило в кабмин проект распоряжения, согласно которому предлагается отменить плановые проверки для малого и среднего бизнеса в течение всего 2020 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого газете подтвердил представитель Минэкономразвития.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о своем отношении к покойному «Шурику»
Борис Корчевников предположил, что у актрисы сложились теплые отношения с партнером по фильму Шуриком.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6% — до $28,01 за баррель по состоянию на 5:54 мск.