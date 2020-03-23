Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро. Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля. Также падает и майский фьючерс на нефть марки Brent.
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Рубль снижается к доллару и евро

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Новая газета23 марта в 03:21
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Комментарии

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В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
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На Кубани проходят лечение восемь человек с коронавирусом

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В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

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В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

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Происшествия

На Урале рабочие уронили мотор лифта, разрушив три лестничных пролета

Речи об эвакуации жителей подъезда пока не идет, подчеркнул представитель администрации.
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Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
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Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

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