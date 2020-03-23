На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро. Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля. Также падает и майский фьючерс на нефть марки Brent.

Рубль снизился к доллару и евро

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