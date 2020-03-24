Финансы

РИАМОРИАМОКурс рубля упал по отношению к доллару и евро

Мировые цены на нефть упали на 8-9% — стоимость марки Brent опустилась до 25,13 доллара за баррель. Курс рубля обвалился из-за падения цен на нефть более чем на 30% 9 марта.
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Торги на Мосбирже открылись ростом рубля

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Доллар опустился ниже отметки 79 рублей в начале торгов

Вести.Ru03:24

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

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Курс доллара прогнозируют в коридоре 78-82 рубля

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Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне действий ведущих мировых ЦБ по поддержке рынков

Финмаркетвчера в 12:55

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАССвчера в 08:41

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

РИА Новостивчера в 03:57
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Авто

На Украине возник ажиотажный спрос на новые автомобили

Киев, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Продажи новых автомобилей на Украине за первую неделю карантина (16−22 марта) выросли на 74% в сравнении с показателями предыдущей недели, заявил генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:32
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Спорт

Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Ведомости 08:26
Экономика

Рокетбанк прекратит существование

Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.
Lenta.ru 08:45
Политика

Путин приехал на стройку больницы в Коммунарке

Известия 08:31
Происшествия

Сбежавших из-под карантина пациентов на Кубани нашли в Екатеринбурге

Два пациента сочинской больницы, которые накануне вернулись из США и Испании, нарушили режим изоляции на фоне распространения коронавируса в мире.
Интерфакс - Россия 07:01
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
ТАСС 06:02
Футбол

В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации в соцсетях форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском 07:06
Общество

В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса

В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса, которые вступят в силу 25 марта в 00:00.
Первый Тульский 07:51
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

В испанской столице каток, расположенный в торговом центре, переоборудовали в морг, чтобы хранить там тела умерших от коронавируса.
Вести.Ru 06:17
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина

Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, — пояснил Песков.
Мой Брянск вчера в 10:06
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru 08:37
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

Мэрия Москвы утвердила первоочередные меры поддержки бизнеса

Во вторник, 24 марта, на заседании президиума столичного правительства было решено утвердить меры антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 08:42
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ вчера в 10:02
Общество

Мэр Кунгура подал в отставку из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии

В соцсетях ранее появилась информация, что поездка Гордеева вызвала недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина.
Телеканал 360° 08:29
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»

Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Известия 08:16
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
iReactor 03:57
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Авто

Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования

CarsWeek.ru вчера в 17:16
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