Мировые цены на нефть упали на 8-9% — стоимость марки Brent опустилась до 25,13 доллара за баррель. Курс рубля обвалился из-за падения цен на нефть более чем на 30% 9 марта.

Курс рубля упал по отношению к доллару и евро

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