На открытии торгов Московской биржи в среду, 18 декабря, курс доллара и евро выросли по отношению к рублю. Курс американской валюты увеличился на 10 копеек и составил 62,51 рубля. Евро вырос на 3 копейки – до 69,62 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро

Общество К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском «Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.

Общество Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

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Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

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Общество 31 декабря объявлен выходным днем в Татарстане Сегодня в восемь утра Рустем Минниханов опубликовал на своей странице пост о том, что распоряжение сделать выходным днем 31 декабря им уже подписано.

Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Наука Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заодно улучшила память и внимание Американские ученые выяснили, что рекомендации по плану питания и физическим нагрузкам, которые обычно дают для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, могут помочь и в профилактике нейродегенеративных заболеваний.