Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в среду, 18 декабря, курс доллара и евро выросли по отношению к рублю. Курс американской валюты увеличился на 10 копеек и составил 62,51 рубля. Евро вырос на 3 копейки – до 69,62 рубля.
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Общество
К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском
«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
Здоровье
Минздрав Забайкалья пересмотрит систему зарплат врачам и медработникам
Губернатор ответил, что минздрав края планирует пересмотреть оплату и ввести систему эффективных контрактов.
Общество
Искусственные елки проверили в Роскачестве
Политика
Споры о главном: конгресс США проголосовал за импичмент Трампу
В среду 18 декабря в конгрессе США проголосовали за импичмент президенту Дональду Трампу.
Политика
В Москве началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Наука
Ученые датировали останки последних Homo erectus на Яве
Общество
Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды
Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Единоборства
Боец ММА одержал победу за девять секунд, не коснувшись соперника
Соперники осторожно начали бой, но уже на девятой секунде Дуракович попросил судью остановить поединок, после чего победа была присуждена Баррио.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых оплачиваемых блогеров мира
У каналов маленькой Насти на Youtube больше ста миллионов подписчиков. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube.
Происшествия
В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали
Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Армия и оружие
Украинскую армию начали готовить к штурму банков и торговых центров
Начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев заявил, что батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Общество
НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом
Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
Общество
31 декабря объявлен выходным днем в Татарстане
Сегодня в восемь утра Рустем Минниханов опубликовал на своей странице пост о том, что распоряжение сделать выходным днем 31 декабря им уже подписано.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Наука
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заодно улучшила память и внимание
Американские ученые выяснили, что рекомендации по плану питания и физическим нагрузкам, которые обычно дают для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, могут помочь и в профилактике нейродегенеративных заболеваний.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Энергетика
«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.