Финансы
РБКРубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 коп — до 62,27 руб.
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Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Политика
Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы
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В Грузии погиб под лавиной турист из России
Армия и оружие
В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США
Кино
Названы лауреаты премии «Золотой глобус»
5 января стали известны имена лауреатов премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом года стала лента о Первой мировой войне «1917».
Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
Армия и оружие
Трамп пригрозил применить против Ирана новейшее вооружение
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка недавно потратила два триллиона долларов на новое вооружение.
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Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
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Всё о «Русском Прадо», который придет на замену «Патриоту»
В 2020 году в России должен появиться новый внедорожник УАЗа, который окрестили "Русским Прадо".
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Путешествия
Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.
Кино
Бондарчук объяснил философский замысел блокбастера «Вторжение»
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Футбол
Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Происшествия
Стоматолог напал на женщину с ребенком в Приморье
У пострадавшей сломаны пальцы Стоматолог в Уссурийске отказался принимать ребенка и сломал пальцы его матери, сообщают "Вести".
Армия и оружие
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении
Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Хоккей
Тарасов поздравил Россию с победой на МЧМ картинкой с финала 2011 года
Общество
Эксперты назвали кутью основным блюдом на Рождество Христово
Кутья является основным блюдом на Рождество Христово.
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
Политика
Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая
Издание подчеркивает, что конфликт скажется на импорте нефтепродуктов с Ближнего востока и строительных проектах страны.
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Армия и оружие
Индийцы намерены выпускать АК-203 сотнями тысяч
Сообщается, что индийская армия через месяц подпишет «меморандум о взаимопонимании» по российским автоматам АК-203.