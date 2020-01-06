На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 коп — до 62,27 руб.

Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Политика Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни» Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

Кино Названы лауреаты премии «Золотой глобус» 5 января стали известны имена лауреатов премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом года стала лента о Первой мировой войне «1917».

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.

Путешествия Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Хоккей Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.

Экономика Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.