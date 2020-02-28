Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро на фоне падения мировых рынков

Напомним, что утром на открытии торгов Московской биржи рубль продемонстрировал незначительное снижение к доллару и евро. Курс американской валюты вырос на 2 копейки и составил 63,90 рубля, а евро подорожал на 5 копеек, до 70,66 рубля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом

Интерфакс28 февраля в 02:30

Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков

Финмаркет28 февраля в 11:30

Российский рынок нашел причины для обвала

Коммерсантъ27 февраля в 13:23

Американский доллар в ходе торгов на «Мосбирже» впервые с прошлой осени достиг отметки в 66 рублей

Эхо Москвы27 февраля в 09:30

Падение рубля ускорилось

Дни.ру27 февраля в 00:12

Рубль снизился к доллару и евро на фоне падения мировых рынков

Профиль28 февраля в 12:05

Эксперты сообщили о росте евро и доллара к российской валюте

Вечерняя Москва28 февраля в 10:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:50, Ашберн

Комментарии

Финансы

Лишиться $83 млрд за неделю: десять миллиардеров с самыми большими потерями из-за коронавируса

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд.
Forbes 06:54
Армия и оружие

Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии

Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
ГЛАС.RU вчера в 05:28
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

Вести.Ru 07:55
Политика

В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил задержание турецкими властями журналистов новостного агентства Sputnik.
Российская газета 06:12
Происшествия

В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Общество

Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян

Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
РИА Новости 05:30
Футбол

Юрий Газинский: «Надеюсь в ближайшее время вернуться на поле»

Надеюсь, в ближайшее время вернусь на поле.
Спорт-Экспресс 08:24
Армия и оружие

Иран пригрозил Турции жестким ракетным ударом

В противном случае Иран пригрозил масштабным ударом по боевикам и турецким военнослужащим.
ГЛАС.RU 04:04
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина призналась, что живет отдельно от своего молодого мужа

Артистка объяснила, почему живет одна. Она просто хочет побыть наедине с собой, но когда скука одолевает ее, то Гор заходит к ней.
Народные новости вчера в 22:57
Биатлон

В СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России представил обращение в Международный союз биатлонистов (IBU), где попросил организацию оценить действия, которые привели к обыскам на чемпионате мира в Италии у россиянина Александра Логинова и его тренера.
Piter.tv вчера в 03:27
Политика

Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников

Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:56
Биатлон

Хованцев назвал биатлонистов, которые поедут на этап КМ в Нове-Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в Нове-Место после чемпионата Европы.
РИА Новости 06:41
Единоборства

Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секунд

Дагестанский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев на турнире UFC в Норфолке (штат Вирджиния, США) победил опытного соперника Иона Куцелабу за 38 секунд.
АиФ Дагестан 05:54
Общество

Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

iReactor вчера в 01:51
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Вести.Ru 04:36
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

КМВ Новости вчера в 10:07
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Inc-news.ru 05:36
Политика

Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
РИА Новости 06:57
Культура

Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube

Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье» появился 1 марта на YouTube.
Zabnews.ru 02:35
Футбол

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом матче при Слуцком

РБК 08:12
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru 07:38
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК вчера в 12:33
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие

Defense News: Америка может встать на путь разоружения

iReactor 05:16
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Взгляд.ру 02:17
Космос

Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе

В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Радио Sputnik вчера в 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное