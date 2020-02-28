Финансы
ПрофильРубль снизился к доллару и евро на фоне падения мировых рынков
Напомним, что утром на открытии торгов Московской биржи рубль продемонстрировал незначительное снижение к доллару и евро. Курс американской валюты вырос на 2 копейки и составил 63,90 рубля, а евро подорожал на 5 копеек, до 70,66 рубля.
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Доллар превысил 67 рублей на фоне сохраняющихся страхов перед коронавирусом
Интерфакс28 февраля в 02:30
Рубль заметно падает к доллару и евро в пятницу вечером на фоне обвала мировых рынков
Финмаркет28 февраля в 11:30
Американский доллар в ходе торгов на «Мосбирже» впервые с прошлой осени достиг отметки в 66 рублей
Эхо Москвы27 февраля в 09:30
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