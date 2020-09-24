"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил Сирии Александр Гринкевич, контр-адмирал Военный отметил, что террористы планируют заявить о том, что армия Башара Асада совершила нападение с использованием отравляющего химического оружия на мирное население.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 23 сентября, в своем специальном обращении к нации предупредил о приходе второй волны коронавирусной инфекции, которая, по его словам, может стать хуже первой.
«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
«За последние сутки в России выявлено 6595 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1580 случаев (24%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».