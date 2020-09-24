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Курс евро вновь превысил 90 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей. По данным торгов на 11.45, евро поднялся на 0,19%, до 90,07 рубля.В источнике
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Реальное время

Курс евро вновь превысил 90 рублей

Реальное время05:01
Московский Комсомолец

Доллар и евро подорожали на открытии торгов

Московский Комсомолец03:27
Forbes

Курс евро превысил 90 рублей

Forbes04:18
Профиль

Доллар вырос до 77,2 рубля

Профиль04:01
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей

RT на русском03:57
URA.Ru

Курс евро превысил 90 рублей

URA.Ru04:42
ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против доллара и евро

ПРАЙМ03:18

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 10:50
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В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
1,1K

В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

Террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил Сирии Александр Гринкевич, контр-адмирал Военный отметил, что террористы планируют заявить о том, что армия Башара Асада совершила нападение с использованием отравляющего химического оружия на мирное население.
Piter.tv03:48
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Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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