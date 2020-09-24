Доллар подорожал на 12 копеек — до 77,20 рубля, следует из данных Московской биржи утром 24 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии вырос на 5 копеек и составил 89,95 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,6% — до 41,52 доллара за баррель.

Рубль снизился к доллару и евро на открытии Московской биржи

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