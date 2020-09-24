Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль снизился к доллару и евро на открытии Московской биржи

Доллар подорожал на 12 копеек — до 77,20 рубля, следует из данных Московской биржи утром 24 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии вырос на 5 копеек и составил 89,95 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,6% — до 41,52 доллара за баррель.
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Экономист оценил ситуацию с евро выше 90 рублей

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Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
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Главврач частной скорой помощи Coris Лев Авербах рассказал о скоплении карет около Покровской больницы.
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Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил об уходе основного состава VP по доте в инактив Знаменитая СНГ-команда, под руководством опытного игрока Алексея «Solo» Березина берет тайм-аут.
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Трамп ответил принцу Гарри и Меган Маркл на призыв голосовать

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Футбол

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 23 сентября, в своем специальном обращении к нации предупредил о приходе второй волны коронавирусной инфекции, которая, по его словам, может стать хуже первой.
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Песков рассказал о поддержке правительством российских регионов

«Вы знаете, что регионы получали прямую поддержку федерального бюджета в это нелегкое время, в этом плане правительство действовало точечно и весьма оперативно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
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Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
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В комиссии Совфеда рассказали об угрозах с Украины убийства сенаторов

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«Уотфорд» предлагал Кузяеву однолетний контракт

Далер Кузяев, ранее защищавший цвета санкт-петербургского "Зенита", может перебраться в Англию В услугах игрока заинтересован британский футбольный клуб "Уотфорд", на текущий момент выступающий в Чемпионшипе – во втором по статусу футбольном дивизионе страны.
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