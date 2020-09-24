Финансы
Экономика сегодняРубль снизился к доллару и евро на открытии Московской биржи
Доллар подорожал на 12 копеек — до 77,20 рубля, следует из данных Московской биржи утром 24 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии вырос на 5 копеек и составил 89,95 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,6% — до 41,52 доллара за баррель.
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Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
RT на русском 05:56
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира.
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
В Москве найдена живой двенадцатилетняя школьница, пропавшая днем в понедельник. Об этом сообщила мать девочки в своем Instagram.
Росбалт 22 сентября в 17:40
Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 06:11
Общество
В Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи
Главврач частной скорой помощи Coris Лев Авербах рассказал о скоплении карет около Покровской больницы.
ФедералПресс 04:23
Шоу-бизнес
Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали подписчики
На видео Алла Борисовна запечатлена крупным планом. Однако не все подписчики сошлись во мнении относительно видео.
RuNews24.ru 03:51
Общество
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:34
Здоровье
В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни
С заявлением выступила главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Piter.tv вчера в 02:21
Политика
КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
Московский Комсомолец вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Бабкина посетила церемонию прощания с Михаилом Борисовым
Знаменитая исполнительница народных песен и ведущая Надежда Бабкина посетила церемонию прощания с артистом и ведущим программы "Русское лото" Михаилом Борисовичем Борисовым.
Территория новостей 00:52
Шоу-бизнес
«Остались одни кости»: платье подчеркнуло болезненную худобу Орбакайте
Орбакайте позирует на фото в облегающем наряде цвета фуксия, который подчеркнул как достоинства, так и недостатки её фигуры.
7Дней.ру 05:30
Киберспорт
Основной состав Virtus.pro пропустит ESL One Germany
Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил об уходе основного состава VP по доте в инактив Знаменитая СНГ-команда, под руководством опытного игрока Алексея «Solo» Березина берет тайм-аут.
Центральная Служба Новостей 03:04
Общество
В Москве выявили более 1 тыс. зараженных COVID-19 впервые с 23 июня
В Москве за сутки зарегистрировано 1050 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это максимум с 23 июня.
Коммерсантъ 04:02
Экономика
Coca-Cola начнет продавать кофе в России
Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 05:17
Происшествия
Отец «Тесака» прибыл в морг в Челябинске за телом сына
Пятый канал вчера в 07:25
Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
Футбол
«Челси» подписал контракт с вратарём «Ренна» Менди
Лондон, 24 сентября 2020, 13:02 — REGNUM Лондонский «Челси» подписал контракт с вратарём Эдуаром Менди, который выступал за французский «Ренн».
REGNUM 06:02
Общество
Трюдо заявил о второй волне коронавируса в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 23 сентября, в своем специальном обращении к нации предупредил о приходе второй волны коронавирусной инфекции, которая, по его словам, может стать хуже первой.
Известия вчера в 22:41
Общество
Россиянину удалось бежать после 23 лет рабства на ферме в Польше
ToDay News Ufa вчера в 13:35
Политика
Песков рассказал о поддержке правительством российских регионов
«Вы знаете, что регионы получали прямую поддержку федерального бюджета в это нелегкое время, в этом плане правительство действовало точечно и весьма оперативно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
REGNUM 06:14
Происшествия
Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста
Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:04
Политика
В комиссии Совфеда рассказали об угрозах с Украины убийства сенаторов
Москва, 24 сентября 2020, 13:05 — REGNUM В адрес главы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрея Климова поступают угрозы убийства с территории Украины.
REGNUM 06:05
Культура
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook.
Lenta.ru 04:19
Общество
Банкир Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром
Москва, 24 сентября 2020, 13:00 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф сможет поменять страну, если станет премьер-министром.
REGNUM 06:00
Футбол
«Уотфорд» предлагал Кузяеву однолетний контракт
Далер Кузяев, ранее защищавший цвета санкт-петербургского "Зенита", может перебраться в Англию В услугах игрока заинтересован британский футбольный клуб "Уотфорд", на текущий момент выступающий в Чемпионшипе – во втором по статусу футбольном дивизионе страны.
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