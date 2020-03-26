Финансы
Rambler News ServiceРубль снизился к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.
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В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Астраханской области.
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В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские
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Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
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Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море
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Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
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Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи
Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Общество
В США суд запретил передачу криптовалюты Telegram инвесторам
Суд запретил передачу токенов первым инвесторам, согласившись с SEC, что нынешний план распространения Gram представляет собой предложение ценных бумаг, которые не были предварительно зарегистрированы.
Общество
Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
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С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.
Здоровье
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Здоровье
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Здоровье
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Общество
Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке
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