Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.
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Падением рубля открылись сегодняшние торги на московской бирже

Эхо Москвы03:30

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:28

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

РБК03:05

Курс доллара превысил 79 рублей

РИА Новости03:17

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Ведомости03:16

Рубль на торгах продолжает падение

Фонтанка.Ру03:08

Курс рубля упал

Lenta.ru03:22
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Комментарии

Общество

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Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
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Общество

Владимир Винокур отрицает, что у певца Льва Лещенко коронавирус

Ревизор.ру 08:55
Финансы

«За неделю духовой шкаф подорожал на 500 рублей!»: с ростом курса доллара в Беларуси взлетают цены

К вечеру 25 марта в обменных пунктах доллар продавали за 2,6 рубля, евро - за 2,8. С момента резкого обвала курса (а это случилось 9 марта) доллар подорожал больше чем на 20%.
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Общество

В России из-за коронавируса объявили нерабочую неделю

Глава государства отметил, что выходными станут дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Деловая газета. Юг вчера в 10:20
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
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Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
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В Астраханской области подтвержден первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Астраханской области.
Арбуз 08:59
Общество

Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на курорт

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский попросил россиян перенести поездки и отказаться от посещения курорта хотя бы на следующей недели, которую недавно объявили выходной.
АБН 04:17
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Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.
РБК 04:15
Общество

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Lenta.ru 24 марта в 19:48
Политика

Глава Дагестана принял участие в сессии Народного Собрания РД

26 марта Глава нашего региона Владимир Васильев принял участие в 45 сессии Народного Собрания Республики Дагестан.
Лезги газет 09:12
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета вчера в 11:43
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РИА Новости 24 марта в 14:18
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Армия и оружие

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море.
Деловое.ТВ 04:04
Транспорт

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Политика

Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин завершил разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки» по видеосвязи.
Известия 08:16
Общество

В США суд запретил передачу криптовалюты Telegram инвесторам

Суд запретил передачу токенов первым инвесторам, согласившись с SEC, что нынешний план распространения Gram представляет собой предложение ценных бумаг, которые не были предварительно зарегистрированы.
Snob.ru вчера в 04:20
Общество

Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Рестораны и кафе временно закроют в Петербурге

С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.
News.ru 08:56
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия 24 марта в 16:37
Здоровье

Нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате «Заря»

По решению Роспотребнадзора, петербуржцы, нарушившие карантин, изолированы в пансионате "Заря" в Курортном районе Петербурга.
Neva.Today 09:07
Здоровье

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
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Общество

Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке

Члена Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке.
РБК 02:49
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