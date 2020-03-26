Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.
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Курс доллара превысил 79 рублей

News.ru03:37

Рубль на торгах продолжает падение

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:28

Курс доллара превысил 79 рублей. Евро вырос до 86 рублей

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Курс рубля упал

Lenta.ru03:22

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Ведомости03:16

Падением рубля открылись сегодняшние торги на московской бирже

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Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» скончался

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Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.
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