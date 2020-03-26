Финансы
Rambler News ServiceРубль снизился к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Общество
Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой
Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой
Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
Вернувшихся в Россию граждан проверят на коронавирус в аэропорту
Премьер сообщил, по прибытию в аэропорт людей будут проверять на коронавирус.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе
Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Спорт
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Футбол
Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» скончался
Экс-президент голландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер, заразившийся коронавирусом, скончался.
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе
Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Общество
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Экономика
Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина
Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Политика
Песков заявил, что Путин продолжит поездки по России
Президент России Владимир Путин продолжит при необходимости поездки по стране, однако мероприятия по их подготовке будут оптимизированы.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Здоровье
В Сургуте зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом
В Ханты-Мансийском округе сегодня зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Транспорт
В России отменяются некоторые поезда между регионами
Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.