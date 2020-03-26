Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Единоборства Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.

Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.

Политика Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Общество Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Спорт ФИДЕ остановила проведение турнира претендентов Пока же, согласно дополнению 1.5 "Положения о турнире претендентов", президент ФИДЕ принял непростое решение об остановке турнира.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Армия и оружие Макрон объявил военную операцию против коронавируса Президент Франции Эммануэль Макрон вечером, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с привлечением армии для борьбы с распространением коронавируса.

Здоровье Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.