Финансы
Rambler News ServiceРубль снизился к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.
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Комментарии
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Политика
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Шоу-бизнес
Гузеева посвятила Харламову историю невесты с метеоризмом
Общество
Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город
Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Спорт
ФИДЕ остановила проведение турнира претендентов
Пока же, согласно дополнению 1.5 "Положения о турнире претендентов", президент ФИДЕ принял непростое решение об остановке турнира.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
Макрон объявил военную операцию против коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером, 25 марта, посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз и объявил о проведении операции "Устойчивость" с привлечением армии для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В МВД предупредили о фейках на фоне коронавируса
Например, есть факты распространения информации о том, что злоумышленники, якобы, проникают в жилище граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому
От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю
В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Происшествия