Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,39-78,8 руб.
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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:28

Курс рубля упал

Lenta.ru03:22

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

РБК03:05

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Ведомости03:16

Курс доллара вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:15

Рубль на торгах продолжает падение

Фонтанка.Ру03:08

Курс доллара превысил 79 рублей

РИА Новости03:17
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