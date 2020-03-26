Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceРубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.
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Курс доллара вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:15

Курс рубля упал

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Курс доллара превысил 79 рублей

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Торги на Московской бирже открылись падением рубля

Ведомости03:16

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:28

Рубль на торгах продолжает падение

Фонтанка.Ру03:08

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

РБК03:05
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