Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

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