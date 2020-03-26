Финансы
Rambler News ServiceРубль снизился к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро на открытии торгов Московской биржи выросли по отношению к рублю, свидетельствуют биржевые данные.
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Комментарии
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Авто
Nissan привезет кроссовер Datsun Magnite в РФ
Nissan привезет в Россию небольшой паркетник Datsun Magnite, который окажется компактнее и бюджетнее весьма популярного Juke.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Космос
Меркурий признали потенциально пригодным для жизни
Изучая снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.
Общество
Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
Происшествия
Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате
Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
Общество
Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»
Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
Общество
В Калининграде на неделю закроют зоопарк
В Калининграде зоопарк закроют с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Здоровье
Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Спорт
Бритни Спирс «побила» рекорд Усейна Болта
Космос
SpaceX неудачно провела испытание парашютов для корабля Crew Dragon
Неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором астронавты будут летать на МКС, провела компания SpaceX, 25 марта сообщил профильный ресурс spacenews.com.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Транспорт
РЖД отменяет ряд поездов по России из-за коронавируса
Из-за снижения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции РЖД приняло решение отменить часть поездов дальнего следования или сократить их частоту.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Крупные торговые сети продолжат работать на следующей неделе
Крупные российские торговые сети планируют работать в обычном режиме на следующей неделе, которая станет нерабочей.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Конте высказал несогласие с проектом итогового документа саммита ЕС, несмотря на то, что Рим добился исключения из текста упоминания Европейского механизма стабильности (стабфонда зоны евро, ESM) как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией, сообщает Agenzia Nazionale Stampa Associata.
Общество
В Нижегородской области ввели новые меры из-за ситуации с COVID-19
Магазины, кроме продуктовых и аптек, временно приостанавливают работу в Нижегородской области, закрываются парикмахерские, вводятся ограничения на посещения парков и других общественных мест, сообщил глава региона Глеб Никитин.