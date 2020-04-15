Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль заканчивает день серьезным падением. Доллар вырос до 75

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Курс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:26

Курс доллара превысил 75 рублей, евро — 82

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На 97 человек возросло число жертв коронавируса в Турции за последние 24 часа, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 12 апреля на своей странице в соцсети Twitter.
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В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом

НАТО собирается оказывать помощь государствам — членам своего альянса в борьбе с коронавирусом и заниматься сдерживанием России.
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Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
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Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
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Индекс Московской биржи упал ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля

Индекс Мосбиржи упал на 5,03%, до 2499,36 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
РБК 10:49
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Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
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Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016, передает "Матч ТВ".
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
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Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы

Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
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В Чувашии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Чувашии, женщине было 79 лет, она страдала тяжелой сопутствующей патологией, сообщает министерство здравоохранения региона.
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