Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне
Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Эхо Москвы 13:21
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Число жертв коронавируса в Турции за сутки выросло на 97 человек
На 97 человек возросло число жертв коронавируса в Турции за последние 24 часа, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 12 апреля на своей странице в соцсети Twitter.
ИА Красная Весна 12 апреля в 16:36
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В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом
НАТО собирается оказывать помощь государствам — членам своего альянса в борьбе с коронавирусом и заниматься сдерживанием России.
Известия вчера в 12:53
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Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
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Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Общество
Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми
Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
Финансы
Индекс Московской биржи упал ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля
Индекс Мосбиржи упал на 5,03%, до 2499,36 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
РБК 10:49
Футбол
Реал Эстели – Дирьянхен: центральный матч тура
Гандикапер сайта Legalbet Павел Боровко предлагает ставку на статистику в матче чемпионата Никарагуа.
Legalbet 10:59
Политика
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Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет вчера в 07:05
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Футбол
Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 11:45
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 13 апреля в 02:50
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения
По информации издания, накануне концерном представлена очередная новинка Тойота Хариер четвертого поколения.
Лезги газет вчера в 01:49
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В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
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Опубликованы первые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва
Слово и Дело 02:19
Общество
Генпрокуратура уничтожает фейки о том, что коронавируса не существует
Генпрокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе (в том числе о том, что инфекция является частью заговора) и обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.
Вести.Ru 12:05
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Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»
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При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru 11:41
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Общество
Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заражении коронавирусом
Музыкант Сергей Шнуров назвал шуткой свое заявление о заражении коронавирусом.
Газета.Ru 10:35
Космос
Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы
Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия 13 апреля в 23:46
Здоровье
В Чувашии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Чувашии, женщине было 79 лет, она страдала тяжелой сопутствующей патологией, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 11:10
Технологии
Apple раскрыла данные о передвижениях людей на время пандемии
«Купертиновская» компания предоставила данные передвижения пользователей в 63 странах.
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Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Футбол
«Шахтер» запускает собственный телеканал
Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
Soccer.ru вчера в 12:23