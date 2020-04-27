Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль после роста днем стал снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Интерфаксвчера в 12:52
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Комментарии
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском вчера в 07:21
Общество
В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Генеральный директор холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался на 52 году жизни, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:56
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин на следующей неделе обратится к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.
Профиль 26 апреля в 07:24
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 25 апреля в 16:22
Общество
В России приступили к лечению коронавируса новым методом
В России приступили к клиническим исследованиям метода лечения коронавируса при помощи ингаляций нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС).
Известия вчера в 23:57
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Футбол
Роналду завтра вернется в Турин
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду завтра вернется в Турин, сообщает Record. Он улетел на родину во время пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:28
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву дважды оштрафовали в Москве за превышение скорости
Актрису и телеведущую Ларису Гузееву оштрафовали за превышение скорости на Ленинградском проспекте в Москве 15 и 16 апреля, сообщает kp.ru.
РИАМО вчера в 09:57
Политика
Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если его перенесут на 3 сентября, передаёт газета "Асахи", ссылаясь на источники в правительстве.
Комсомольская правда 01:15
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета вчера в 13:23
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости вчера в 05:51
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском вчера в 05:11
Футбол
Американский медиамагнат готов купить «Ньюкасл» за €400 млн
Как стало известно Mirror, бизнесмен намерен составить конкуренцию арабской группе инвесторов, претендующих на покупку "сорок", выдвинув конкурирующую заявку в размере €400 млн.
Газета.Ru 00:05
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Общество
В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом три из них завезены из других стран.
RT на русском вчера в 21:12
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 25 апреля в 08:33
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК вчера в 11:11
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Министр подчеркнул, что Прага готова вести с Москвой переговоры о передаче памятника маршалу Коневу в РФ.
Военное дело вчера в 10:20