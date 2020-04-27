Финансы
Газета.RuРубль укрепляется к евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 27 апреля, рубль незначительно растет к евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.05 мск, курс доллара снизился на 5 коп. и составил 74,49 руб.
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Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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Юлия Меньшова вместе с супругом Игорем Гординым растит двоих детей – сына Андрея и дочь Таисию.
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В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
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Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
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Леониду Рошалю присвоено звание Героя Труда
Президент Владимир Путин присвоил известному врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда Российской Федерации.
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Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
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Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
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В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
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UfaTime.ru вчера в 04:58
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Безлегочные саламандры обзавелись быстрым языком
Безлегочные саламандры научились молниеносно выбрасывать язык при ловле добычи благодаря нескольким изменениям строения этого органа, которые возникали несколько раз в разных систематических группах, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 15:08
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер
Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников.
Коммерсантъ 07:16
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Министр просвещения признал неготовность школ к «удаленке»
Не все школы и учителя в России оказались готовыми к переходу на дистанционное обучение.
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Армия и оружие
Козин: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую
Козин \: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Пандемия коронавируса снижает уровень боеготовности войск НАТО в Прибалтике, цитирует RT немецкое издание Die Welt: число инфицированных военнослужащих невелико, однако программу учений пришлось сократить из-за перекрытых границ.
Sputnik Латвия 12:33
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
RT на русском 01:00
Гаджеты
В Windows 10 улучшат индексирование файлов для поиска
Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10 (2004).
The GEEK 17:29
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Помпео не верит в мирный характер космической программы Ирана
RT на русском 25 апреля в 09:24
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Глава Huawei: «Нашей ОС понадобится не более 300 лет, чтобы догнать Apple и Google»
Huawei, будучи отлученной от сервисов Google, начала выживать собственными силами – при помощи фирменного каталога приложений AppGallery.
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Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность.
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Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
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Актриса из России в 10 лет снимется в голливудском сериале
Москва 24 25 апреля в 23:15
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Тимати установил новый рекорд по количеству рекламы в клипе
Рэпер Тимати смог установить новый рекорд по количеству рекламы в музыкальном клипе.
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Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
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Сибкабель в I квартале увеличил выпуск экскаваторных кабелей на 11%
По данным пресс-службы, кабели для работы экскаваторов и других передвижных машин производятся в цехе N6.
Интерфакс - Россия 02:09
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В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
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Интерфакс 08:07