Финансы
РосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро
Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Алтайский край закроют границы с соседними регионами
В Алтайском крае вводят пропускной режим на границах с другими регионами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:38
Политика
Путин выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 апреля зафиксировали 73 новых случая коронавируса.
Кубань 24 02:44
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Общество
ВОЗ предупредила о риске повторно заразиться коронавирусом
ВОЗ выступила против "иммунных паспортов" для переболевших коронавирусом и предупредила о риске повторного заражения.
Клопс 25 апреля в 08:26
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина просит Бари Алибасова вернуть ей квартиру
В прошлом году Лидия Николаевна переоформила на своего супруга квартиру в Новой Москве площадью 50 квадратных метров, а также свою долю на авторские права её покойного мужа — писателя и режиссера Василия Макаровича Шукшина.
SM News 05:30
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:44
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru вчера в 01:40
Общество
Бессимптомными носителями коронавируса назвали половину петербуржцев
По поводу случаев заражения кокронавиурсом среди медицинского персонала в ведомстве отметили, что причиной этому стало безответственное поведение медиков, вернувшихся ранее из-за рубежа и не соблюдавших карантин.
Evo-rus.com 07:41
Здоровье
Пациенты с коронавирусом выявлены во всех районах Пензенской области
Министр сообщил, что случаи COVID-19 есть во всех районах области. Он добавил, что работа по выявлению заболевших продолжается.
РИА Пензенской области 02:23
Авто
Опубликованы подробности о новом Nissan Pathfinder
Хотя нынешняя машина постарела довольно изящно, тем не менее, к 2021 году дизайн Nissan Pathfinder будет выполнен в новом, свежем стиле, вдохновленном новейшими Rogue и Patrol.
32CARS.ru 02:25
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Политика
Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая
Режим повышенной готовности в Севастополе продлят до конца мая.
Независимое телевидение Севастополя 06:42
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Футбол
Стала известна зарплата Николича в «Локомотиве»
Стала известна возможная заплата Марко Николича в «Локомотиве».
Vprognoze.ru 07:51
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
Коммерсантъ 07:44
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки, а с 18-го числа - командные.
Газета.Ru 06:00
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес
Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова
Московский Комсомолец 03:27