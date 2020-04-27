Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.

Общество Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 4

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 618

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Происшествия Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини». 1

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