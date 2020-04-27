Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Газета.Ru 04:02
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Режим въезда на майские праздники в Ивановскую область будет ужесточен.
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