Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:32

Рубль снижается к евро

RT на русском03:03

Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля

Комсомольская правда03:30

А что, так можно было? Рубль растет на фоне дешевеющей нефти

Фонтанка.Ру03:27

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:26

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Интерфакс03:32

Курс доллара на Мосбирже снизился до 74,47 рубля. Евро вырос до 80,79 рубля

ТАСС03:02
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В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
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