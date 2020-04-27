Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
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Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России
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Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
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Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
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Московский Комсомолец 07:13
Общество
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Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область
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Коммерсантъ 11:04
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Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
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Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
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Власти Москвы назвали причину аннулирования ряда пропусков
СМИ ранее сообщили, что в Москве якобы произошёл сбой в системе цифровых пропусков, поскольку ряд журналистов и бизнесменов получили сообщения об аннулировании их пропусков.
RT на русском 09:38
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Уволен помощник главы Россельхознадзора
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с занимаемой должности, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.
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Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 04:01
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
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США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A
Соединенные Штаты к 2021 году планируют развернуть на территории Аляски 54 истребителя 5-го поколения F-35A.
Военное дело вчера в 03:36
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Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Шестикратный чемпион Олимпийских игр Виктор Ан ушел из большого спорта.
Утро.ru 09:12
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Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
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RT на русском 05:11
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Ждать осталось недолго По мнению заведующего кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, председателя Российского респираторного общества, главного терапевта Минздрава Александра Чучалина, в России пандемия коронавируса может закончиться в середине июня.
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Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя.
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В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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