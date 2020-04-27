Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,43-74,62 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Комментарии
Религия
Храмы Челябинской области закрывают для верующих
Челябинск, 27 апреля 2020, 12:38 — REGNUM В челябинской области храмы закрывают для верующих. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
REGNUM 05:38
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая на канале «Россия-1» о динамике заболеваемости коронавирусом в стране, отметила позитивные тенденции и призвал россиян для сохранения этих тенденций провести майские праздники дома.
Вестник Кавказа вчера в 07:44
Футбол
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.
Чемпионат 04:15
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 59 человек
ИА Красная Весна 04:10
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Общество
В Смольном назвали необходимые документы для поездки на дачу
«Петербуржцы на личном автотранспорте должны следовать по маршруту до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области», — подчеркнули в Смольном.
АБН 05:18
Общество
Путин поручил выделить регионам помощь в 200 млрд рублей
Российский президент Владимир Путин поручил в срок до 15 мая предоставить субъектам России дополнительную финансовую помощь в размене 200 миллиардов рублей.
ПРАЙМ 05:01
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Здоровье
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
В Саратовской области скончались уже семь человек с коронавирусом.
Четвертая Власть 05:39
Общество
Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог и академик РАН Феликс Ершов обозначил сроки окончания пандемии и время постепенного снятия ограничительных мер.
Экономика сегодня 25 апреля в 10:35
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости 02:30
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Политика
Песков: Путин ежедневно «вмешивается» в вопросы оснащения больниц
«Какие-то единичные случаи, к сожалению, есть. но каждая оперативная проблема решается в оперативной порядке», — заверил Песков.
Росбалт 05:49
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Гаджеты
Новый iPhone SE проверили на прочность
Новый iPhone SE был протестирован на прочность.
Актуальные Новости 00:50
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Транспорт
Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске
Как ранее писала «Амурская правда», по мосту с 22:00 26 апреля полностью закрыто движение грузовиков весом свыше 3,5 тонны.
Амурская правда 00:26
Политика
Дмитрий Песков назвал срок выхода на плато по коронавирусу
По мнению пресс-секретаря, в первый месяц лета «станет полегче», а тяготы пандемии быстро забудутся.
Euromag.ru 04:35
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
Кино
Доктора Стрэнджа показали в броне Железного человека
В одном из не попавших в прокатную версию фильма "Мстители 3: Война бесконечности" эпизодов Доктор Стрэндж надевает броню Железного Человека.
Kinonews.ru 05:41
Общество
Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области
По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28