Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро

Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Курс евро на МосБирже вырос до 80,79 рубля

News.ru03:49

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:32

Курс доллара на Мосбирже снизился до 74,47 рубля. Евро вырос до 80,79 рубля

ТАСС03:02

Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля

Комсомольская правда03:30

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:26

Рубль снижается к евро

RT на русском03:03

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Интерфакс03:32
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На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
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Общество

Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
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Общество

Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
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Общество

Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.
РБК 10:52
Общество

В Севастополе продлят до конца мая режим повышенной готовности

Власти Севастополя заявили, что горожане продолжат жить в режиме повышенной готовности до конца мая, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио губернатора Михаила Развожаева.
Аргументы и Факты - Крым 08:24
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Футбол

РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата

Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27
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Кино

Майкл Мэдсен сделал карантинную версию своего танца из «Бешеных псов»

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Политика

Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
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Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
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Пик распространения коронавируса в Тульской области наступит в мае

Губернатор отметил, что пик заболеваемости в регионе наступит в мае. Об этом говорят федеральные ученые.
Тульская пресса 11:34
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Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
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Политика

На сколько дней продлят в России режим самоизоляции

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
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Культура

Объявлены имена финалистов шоу «Маска»

Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
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Общество

Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков

Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
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Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции

В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10:00
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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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Энергетика

Urals стал дороже североморской нефти

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
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Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
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Футбол

«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
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Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны

Московский Комсомолец 07:13
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Общество

Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область

В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
Коммерсантъ 11:04
3
Общество

ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область

ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область. Новшество будет действовать с 29 апреля до особого распоряжения.
Известно.ру 08:37
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Авто

Renault может отказаться от Megane

Не исключено, что одной из жертв постепенной электрификации модельного ряда Renault станет некогда популярное семейство Megane.
110km.ru 11:25
Происшествия

Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела

Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:07
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