Финансы
РосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро
Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
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Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.
РБК 10:52
Общество
В Севастополе продлят до конца мая режим повышенной готовности
Власти Севастополя заявили, что горожане продолжат жить в режиме повышенной готовности до конца мая, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио губернатора Михаила Развожаева.
Аргументы и Факты - Крым 08:24
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РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата
Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27
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Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
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Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Здоровье
Пик распространения коронавируса в Тульской области наступит в мае
Губернатор отметил, что пик заболеваемости в регионе наступит в мае. Об этом говорят федеральные ученые.
Тульская пресса 11:34
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков
Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Политика
В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции
В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10:00
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
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Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область
В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
Коммерсантъ 11:04
Общество
ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область
ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область. Новшество будет действовать с 29 апреля до особого распоряжения.
Известно.ру 08:37
Авто
Renault может отказаться от Megane
Не исключено, что одной из жертв постепенной электрификации модельного ряда Renault станет некогда популярное семейство Megane.
110km.ru 11:25
Происшествия
Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела
Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:07