Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,43-74,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,56 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

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