Финансы
ИнтерфаксРубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,43-74,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,56 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия).
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Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля
Комсомольская правда03:30
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Комментарии
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Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
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Общество
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Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Армия и оружие
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику
Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня 25 апреля в 13:55
Общество
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Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
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OAnews вчера в 12:40
Происшествия
В Ростове второй человек скончался от коронавируса
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Общество
Футболист Фролов: правительству наплевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о действиях правительства России.
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Супруга Цекало поделилась откровенным фото мужа
Дарина Эрвин, супруга российского шоумена Александра Цекало, разместила на своей страничке в социальных сетях фотографию, на которой можно увидеть ее обнаженного мужа.
Discover24 03:54
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Гаджеты
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Новую функцию уже начали распространять, но как оказалось, не все модели Android-смартфонов получат запись звонков.
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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Газета.Ru 25 апреля в 14:10
Политика
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Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
В Курске от коронавируса умер врач
Курск сегодня 04:17
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Хоккей
Крылов оценил введение потолка зарплат в КХЛ
Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов оценил введение потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Газета.Ru 04:46
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Политика
Названы самые популярные поправки к Конституции РФ в различных сферах
ВЦИОМ представил новый рейтинг популярности поправок к Конституции РФ.
Газета.Ru 04:41
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
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Вести.Ru вчера в 12:59
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Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии
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Интерфакс 04:50