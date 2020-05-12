Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
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Курс евро упал до 79,44 рубля

Газета.Ru06:55

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:25

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс доллара на МосБирже вырос

News.ru03:18

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля

ТАСС03:04

Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля

Комсомольская правда03:19

Доллар в Самаре можно купить за 74,15 рубля

Самара-ГИС03:20
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Доллар и евро подешевели на торгах 11 мая

КП - Беларусьвчера в 07:01
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:31, Ашберн

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Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
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Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
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В Башкирии ввели штрафы за нарушение масочного режима

В соответствии с изменениями, жителей региона теперь могут привлечь к ответственности в виде предупреждения или штрафов в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
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Экономика

Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic ради спасения Virgin Group

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group.
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Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
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Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
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Защитник минского «Динамо» Готовец перешел в «Авангард»

«Авангард» заключил однолетний контракт с защитником минского «Динамо» Кириллом Готовцом.
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Решение по «Северному потоку – 2» в Германии примут до 24 мая

Напомним, что обновленную Газовую директиву в Евросоюзе согласовали в минувшем году, причем в рекордные сроки.
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Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно поздравила супруга Константина Меладзе с 57-летием.
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Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
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Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
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Экономика

Российские экспортеры обеспокоены дискриминацией на рынке Казахстана

Российские экспортеры сельскохозяйственной техники через профильное лобби- организацию "Росспецмаш" обратились в правительство с жалобой на дискриминацию их экспорта со стороны Казахстана и с просьбой устранить эти дискриминационные условия.
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В гостинице, где живут ульяновские медики, заболела коронавирусом сотрудница пищеблока

Персонал гостиницы ждет санэпидстанцию, которая организует у них сбор анализов. Тесты проведут и всем медикам, живущим в гостинице.
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В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
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Двое заболевших COVID-19 депутата Госдумы находятся в больнице

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что два заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутата всё ещё находятся в больнице.
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Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики

Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесён правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.
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Обязательный масочный режим могут ввести в Иркутской области с 20 мая

В Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте с 20 мая.
Областная газета (г. Иркутск) 04:58
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Общество

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России официально подтверждены 10 899 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
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ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии

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Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
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Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая

Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
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По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
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