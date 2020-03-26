Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,39-78,8 руб.
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с чего всё началось
По состоянию на 10:02 по московскому времени курс доллара поднялся
 до 79,08 рубля, что на 83 копейки больше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Lenta.ru03:22

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Рубль на торгах продолжает снижаться к доллару и евро

Городовой03:39

Курс доллара превысил 79 рублей

РИА Новости03:17

Курс доллара вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:15

Курс доллара превысил ₽79 на открытии торгов

РБК03:05

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 78, 7 рубля

Банки.ру04:36

Курс доллара на открытии торгов превысил 81 рубль

Известия23 марта в 04:01

Доллар на открытии торгов превысил 81 рубль, евро - 87 рублей

ПРАЙМ23 марта в 03:15
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Комментарии

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Польское издание Onet заявило, что российская гуманитарная помощь Италии нанесла удар по авторитету НАТО в Европейском Союзе.
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Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
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Сбербанк введет новую комиссию за переводы

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
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Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
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