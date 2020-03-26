Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,39-78,8 руб.
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с чего всё началось
По состоянию на 10:02 по московскому времени курс доллара поднялся до 79,08 рубля, что на 83 копейки больше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Lenta.ru03:22
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