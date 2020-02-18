Курс рубля заметно снизился к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вторника вырос на 27 копеек – до 63,74 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 69,06 рубля, передает РИА «Новости».

Рубль заметно снизился к доллару и евро

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