Финансы
Взгляд.руРубль заметно снизился к доллару и евро
Курс рубля заметно снизился к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вторника вырос на 27 копеек – до 63,74 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 69,06 рубля, передает РИА «Новости».
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Рубль днем слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти
Финмаркет18 февраля в 10:36
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