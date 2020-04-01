Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,95-79,09 рубля.
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Комментарии
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Общество
Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля
В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.
Общество
В Крыму вводят карантин по коронавирусу
Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Музыка
Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате
В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей
Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
Общество
Еще 11 человек заболели коронавирусной инфекцией в Саратовской области
«На сегодня один из пациентов выписан, официально подтверждена коронавирусная инфекция у еще 11 пациентов, то есть в целом заболели 15 человек», - сказал Стрелюхин.
Биатлон
Отчет Виталия Норицына: «По скорости российские биатлонистки остались на том же уровне относительно топ-6, что и в сезоне-2018/19»
Графики показывают отставание на финишном круге и в целом по скорости передвижение у российских биатлонисток.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Общество
Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам
Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Министр здравоохранения Омской области Вьюшков ушел в отставку
Как сообщил Городу55 источник в областном правительстве, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции
Общество
В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Грозный, 1 апреля 2020, 11:49 — REGNUM В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ослабят режим самоизоляции
Советник главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что режим самоизоляции ослабят, когда несколько дней подряд будет фиксироваться стабильное количество новых зараженных коронавирусом.