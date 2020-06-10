Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.
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Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

Экономика сегодня03:14

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара, но уступает евро

Росбалт03:50

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:18

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:12

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,62 руб

ТАСС03:04

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:23
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«Первый канал» объяснил кадры протестов в США вместо титров «Брата-2»

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В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
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Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
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Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина, который опозорился на похоронах артиста Михаила Кокшенова, усомнившись в его таланте в качестве режиссера.
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Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Политика

Россия опустилась в рейтинге миролюбивых стран

Свой вклад внесло и предстоящее голосование по поправкам. Россия оказалось на 10-ом месте с конца в "Глобальном рейтинге миролюбия".
Деловое.ТВ 04:23
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Здоровье

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Происшествия

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 04:03
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Киберспорт

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
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Максим Сушинский прокомментировал обыски в автосалоне «Авангард»

Gazeta.SPb вчера в 11:29
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Общество

В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей

Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Вперёд (г. Батайск) 10:00
Здоровье

Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан

Коммерсантъ 07:36
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Футбол

Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»

Российская газета 03:55
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:49
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