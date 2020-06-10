Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:12

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:23

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,62 руб

ТАСС03:04

Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

Экономика сегодня03:14

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:18

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни

Интерфаксвчера в 03:26
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Футбол

ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

Sportmail.ru 07:02
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведших к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Происшествия

Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
РИА Новости 09:10
2
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:52
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
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Энергетика

Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда

По предварительным подсчетам, Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Вести.Ru 08:03
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Политика

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Напомним, 28 мая стало известно, что Евросоюз на год продлил санкции против Сирии.
ИА Новороссия 07:14
8
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,8K
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
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Общество

Россия частично открывает границы для выезда за рубеж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы.
Travel Russian News 08 июня в 08:19
2,4K
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина, который опозорился на похоронах артиста Михаила Кокшенова, усомнившись в его таланте в качестве режиссера.
iReactor 04:32
6
Общество

Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима в России

Напомним, что в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев отменил режим самоизоляции для граждан моложе 65 лет, а также позволил открыться магазинам с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:53
461
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Политика

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
6,7K
Армия и оружие

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
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Общество

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Evo-rus.com 06:08
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
83
Шоу-бизнес

Анна Седокова представила клип на песню «Теплее»

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова презентовала новый клип на сингл «Теплее».
NewInform 03:53
Фигурное катание

Медведева поддержала фигуриста-гея, которому Ягудин пожелал смерти

Sport24.ru 07:37
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