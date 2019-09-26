Финансы
Вести.ФинансРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Транспорт
Участок КАД на севере Петербурга перекроют на месяц
В понедельник, 30 сентября, внутреннее кольцо КАД от Парашютной улицы до Выборгского шоссе перекроют.
Карповка 04:14
Происшествия
Прокуратура поддержала просьбу СК освободить Миняйло из-под стражи
Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура. Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.
РИА Новости 08:21
Футбол
Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе
Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.
Lenta.ru 06:00
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Политика
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.
REGNUM 06:13
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 вчера в 07:05
Армия и оружие
Сирийский офицер назвал лучший советский танк
Полковник сирийской армии Мохаммед Гуни рассказал российским журналистам о том, что высоко ценит танки советской разработки.
Дни24 06:06
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Авто
Lada 4x4 стал самым популярным внедорожником в России
Новые автомобили 04:56
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Происшествия
В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения
Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
РИА Новости 02:08
Происшествия
В Новосибирске загорелась крыша жилого дома
В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
«Очень хороший прокурор» подал в суд на Порошенко после похвалы Трампа
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности.
Lenta.ru 07:54
Экономика
X5 откажется от половины магазинов «Карусель»
За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
РБК 04:23
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
Генерал из США пожаловался на действия России в Черном море
Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Хлдже в интервью украинскому изданию «Сегодня» заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
Военное дело 23 сентября в 01:08
Транспорт
Еще 7 камер начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Подмосковья
Подмосковье Сегодня 04:50
Путешествия
Минкульт поручил ограничить доступ тургрупп из Китая в Царское Село
Известия 24 сентября в 13:00
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Игры
Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG
Бывшие разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и продуманным игровым дизайном.
Игромания.ру 03:30