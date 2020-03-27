Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб.
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Курс доллара превысил 79 рублей

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Рубль на торгах продолжает снижаться к доллару и евро

Городовой26 марта в 03:39
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Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

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В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

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В Петербурге умер больной коронавирусом

В Санкт-Петербурге зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

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РИА Новости вчера в 11:00
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Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

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Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета вчера в 07:05
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
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Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны из-за коронавируса.
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В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

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Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
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Продажи алкоголя растут, сообщили «Ведомостям» представители нескольких поставщиков.
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С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам

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В России за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки подтвердились еще 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
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В населенном пункте Просеницы Владимирской области загорелись сразу пять домов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ТАСС.
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Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
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Биологи выяснили, как прожить 490 миллионов лет

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В Украине резко выросла стоимость «борщевого набора»

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Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
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Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса

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Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
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