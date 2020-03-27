Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб.

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Политика Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.