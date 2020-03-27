Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб.
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Комментарии
Общество
В Карелии приостановили работу общественного транспорта
Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Жена Лещенко рассказала о его состоянии
Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Общество
В Петербурге умер больной коронавирусом
В Санкт-Петербурге зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Армия и оружие
Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии
У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны из-за коронавируса.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
Продажи алкоголя растут, сообщили «Ведомостям» представители нескольких поставщиков.
Наука
С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека
Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Музыка
«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам
В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Общество
В России за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки подтвердились еще 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
«Пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью его последующего сбыта», — говорится в заявлении ЦОС.
Происшествия
Сразу пять домов загорелись во Владимирской области
В населенном пункте Просеницы Владимирской области загорелись сразу пять домов, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает ТАСС.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Наука
Биологи выяснили, как прожить 490 миллионов лет
Экономика
В Украине резко выросла стоимость «борщевого набора»
В Украине резко выросла стоимость на овощи из «борщевого набора». Это связано с карантином на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Власти Чечни закрыли въезд в Грозный
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Политика
Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.