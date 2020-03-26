Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,73 руб. — это на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Комсомольская правдавчера в 03:44
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