Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,73 руб. — это на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Курс валют сегодня: рубль падает на торгах

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