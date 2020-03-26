Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,73 руб. — это на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

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Общество ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности Срок сдачи бухгалтерской отчётности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля из-за длинных выходных, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Политика Италия оценила российскую помощь стране Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо оценил российскую помощь стране в беседе с Euronews.

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Кино Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.

Авто Lamborghini анонсировал новый суперкар Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.

Религия Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса Папа римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса.

Политика Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.

Происшествия «Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.