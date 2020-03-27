Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,73 руб. — это на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Шоу-бизнес Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.

Общество Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Общество В Ухане метро частично возобновило работу после карантина В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен, об этом сообщается на сайте правительства города.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Перечень редких заболеваний расширен правительством Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, финансирование лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями переведено на федеральный уровень.

Общество Москву обработают дезинфицирующими растворами Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.

Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Общество Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.

Общество Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны Каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с выездом за границу, инфицирование произошло внутри страны, после контактов с уже заболевшими.

Политика На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.

Политика Посольство России направило протест газете La Stampa Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.