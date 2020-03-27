Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,73 руб. — это на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, финансирование лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями переведено на федеральный уровень.
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Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
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Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина
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На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
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Посольство России направило протест газете La Stampa
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Иммунитет у переболевших коронавирусом, вероятно, сохранится несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
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Турция отменила международное авиасообщение из-за коронавируса
Турция полностью приостановит международное авиасообщение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.