Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,73 руб. — это на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Курс доллара превысил 79 рублей

РЕН ТВвчера в 10:41

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Комментарии

Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
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Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.
NewInform вчера в 02:25
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
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В Ухане метро частично возобновило работу после карантина

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен, об этом сообщается на сайте правительства города.
РБК 01:41
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Перечень редких заболеваний расширен правительством

Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, финансирование лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями переведено на федеральный уровень.
Live24 04:19
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Здоровье

Диетолог рассказала об эффективном «антисептике из овощного отдела»

О свойствах имбиря в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Общество

Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.
RT на русском 03:39
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим

Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Актуальные Новости 26 марта в 06:51
Общество

Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны

Каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с выездом за границу, инфицирование произошло внутри страны, после контактов с уже заболевшими.
РБК вчера в 07:47
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Единоборства

Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко

Как сообщается на сайте «fighttime.ru», Александр Шлеменко назвал гонорар за бой с Александром Емельяненко.
Лезги газет вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Последняя песня Юлии Началовой вышла спустя год после ее смерти

МИР 24 26 марта в 09:47
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
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Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек.
РБК 26 марта в 21:13
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
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Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Общество

Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Иммунитет у переболевших коронавирусом, вероятно, сохранится несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 04:14
Политика

Турция отменила международное авиасообщение из-за коронавируса

Турция полностью приостановит международное авиасообщение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 19:39
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