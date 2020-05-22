Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.
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Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Армия и оружие
Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке
В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00
Политика
США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Здоровье
Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков
Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
RuNews24.ru 03:12
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Здоровье
Минздрав рассказал о формировании статистики по коронавирусу в России
В пресс-службе российского Министерства здравоохранения подчеркнули, что официальная статистика по больным с новой коронавирусной инфекцией формируется исключительно на основании лабораторно подтвержденных случаев выявления COVID-19.
Журналистская правда 05:40
Футбол
Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Вести.Ru 04:25
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия
В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19
Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
Российская газета 01:20
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели
Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Армия и оружие
Жители Донбасса просят раздать им оружие для защиты от Украины
Москва, 21 мая 2020, 14:13 — REGNUM Впервые с 2015 года жители ДНР выступили с просьбой раздать им оружие, чтобы самим защитить себя от обстрелов украинских вооружённых формирований.
REGNUM вчера в 07:13
Космос
«Роскосмос» отказывался помогать NASA отправиться на Луну и Марс
Российская корпорация «Роскосмос» в течение продолжительного периода времени отказывалась отправлять на борт МКС миссии продолжительностью свыше шести месяцев.
Актуальные Новости 20 мая в 21:01
Происшествия
Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме
В Петербурге найдены тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе.
Lenta.ru 04:39