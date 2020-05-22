Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.
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Евро подорожал на 50 копеек в начале торгов в Москве

Интерфакс03:31

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:26

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РБК04:19

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 руб

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Доллар подорожал на 96 копеек

Финмаркет04:45

Доллар поднялся выше 72 рублей

Газета.Ru04:27
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На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
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Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
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Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»

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Общество

Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
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Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Армия и оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

ТАСС 04:47
Армия и оружие

Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке

В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Политика

США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу

США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
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Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
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Здоровье

Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков

Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Здоровье

Минздрав рассказал о формировании статистики по коронавирусу в России

В пресс-службе российского Министерства здравоохранения подчеркнули, что официальная статистика по больным с новой коронавирусной инфекцией формируется исключительно на основании лабораторно подтвержденных случаев выявления COVID-19.
Журналистская правда 05:40
Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

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Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Вести.Ru 04:25
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Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
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В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
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Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19

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Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 км

REGNUM 05:25
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Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Армия и оружие

Жители Донбасса просят раздать им оружие для защиты от Украины

Москва, 21 мая 2020, 14:13 — REGNUM Впервые с 2015 года жители ДНР выступили с просьбой раздать им оружие, чтобы самим защитить себя от обстрелов украинских вооружённых формирований.
REGNUM вчера в 07:13
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«Роскосмос» отказывался помогать NASA отправиться на Луну и Марс

Российская корпорация «Роскосмос» в течение продолжительного периода времени отказывалась отправлять на борт МКС миссии продолжительностью свыше шести месяцев.
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Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме

В Петербурге найдены тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе.
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