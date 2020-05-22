Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.
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Евро подорожал на 50 копеек в начале торгов в Москве

Интерфакс03:31

Доллар поднялся выше 72 рублей

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 руб

ТАСС03:04

Курс доллара превысил ₽72 вслед за падением нефтяных котировок

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Укрепление рубля долго не продлилось. Евро на бирже снова выше 78

Фонтанка.Ру03:09

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:26

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
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На Украине мужчина расстрелял семерых человек, приехавших на рыбалку в Житомирской области.
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Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательного элемента в системе образования.
Piter.tv 03:23
Происшествия

Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
Интерфакс 06:16
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Происшествия

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС 07:00
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Армия и оружие

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

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Клип Little Big UNO стал самым «быстрорастущим» в истории Евровидения

Всего за два месяца видео набрало 100 миллионов просмотров Клип российской группы Little Big на песню UNO набрал 100 миллионов просмотров и стал самым быстрорастущим видео в истории YouTube-канала Евровидения, сообщает "Радио Sputnik".
АМИТЕЛ 07:05
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
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Футбол

Коронавирус нашли у тренера вратарей ФК «Оренбург»

Положительный результат у Платона Захарчука выявлен по итогам тестирования игроков, тренеров и персонала команды.
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Общество

Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав

Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Здоровье

139 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на среду, 20 мая, за сутки на Дону еще у 139 человек лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Футбол

Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Здоровье

В России спрогнозировали возможный рост смертности от рака

Россию предупредили о возможном росте смертности от рака.
9111.ru вчера в 05:04
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Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Происшествия

В Петербурге фотографа осудили за порносъемки с детдомовцами

В Петербурге вынесен приговор фотографу, который с 2005 по 2008 годы делал порнографические фотографии воспитанников детского дома.
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Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание

Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
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Авто

Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу

Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили 20 мая в 23:12
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Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Армия и оружие

Воздушные снайперы

Актуально звучат слова маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского: "Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых".
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Происшествия

Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова

Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
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Армия и оружие

ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

Lenta.ru 07:00
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