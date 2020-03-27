Финансы
Взгляд.руРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля отступает вниз в парах с долларом и евро в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск пятницы рос на 35 копеек – до 77,82 рубля, курс евро – на 51 копейку, до 85,92 рубля, передает РИА «Новости».
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Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Комсомольская правда26 марта в 03:44
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