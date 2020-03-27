Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля отступает вниз в парах с долларом и евро в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск пятницы рос на 35 копеек – до 77,82 рубля, курс евро – на 51 копейку, до 85,92 рубля, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 79 рублей

RT на русскомвчера в 10:24

Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18

Комсомольская правда26 марта в 03:44

Рубль в начале торгов слабеет к доллару и евро

Росбалтвчера в 03:53

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.рувчера в 03:30

Курс доллара в четверг вечером снизился до 78,09 рубля

Профиль26 марта в 15:02

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

ТАССвчера в 10:52

Курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей

Life.ru26 марта в 03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:25, Ашберн

Комментарии

Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Коммерсантъ Воронеж 05:52
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:26
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Здоровье

Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались

Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.
Комсомольская правда 04:29
Армия и оружие

Вассерман уверен в способности РФ пережить кризис

Анатолий Вассерман, политический эксперт, уверен, что Российская Федерация способна пережить надвигающийся экономический кризис.
Discover24 вчера в 03:29
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

RT на русском 05:37
Здоровье

Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук

Фармацевт рассказал, что нужно промывать нос один раз в день сразу после возвращения домой.
РИА Новости 07:12
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета вчера в 20:55
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
Интерфакс 05:43
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом

По данным сводки Роспотребнадзора РФ, в Пермском крае зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом COVID-19.
ВЕТТА 05:32
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Здоровье

В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.
МедиаПоток вчера в 11:11
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Татарстане

В Татарстане выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:45
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Здоровье

26 марта в Иваново обнаружены новые заболевшие коронавирусом

На сегодняшний день 26.03.2020 года, по состоянию на 11 утра, в Ивановской области подтвержден один случай заболевания COVID-19.
SMINEWS в Иванове 26 марта в 16:55
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 07:18
Общество

Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Известия 00:16
Общество

В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Коммерсантъ 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное