Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля отступает вниз в парах с долларом и евро в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск пятницы рос на 35 копеек – до 77,82 рубля, курс евро – на 51 копейку, до 85,92 рубля, передает РИА «Новости».
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Из-за пожара на вокзале Екатеринбурга эвакуировали более 90 человек

На происшествие выехали 29 пожарных на 8 спецмашинах. Возгорание потушили сами сотрудники вокзала и эвакуировали людей.
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