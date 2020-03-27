Финансы
Взгляд.руРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля отступает вниз в парах с долларом и евро в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск пятницы рос на 35 копеек – до 77,82 рубля, курс евро – на 51 копейку, до 85,92 рубля, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 26 марта 2020 года: доллар подорожал до 79,03, евро – до 86,18
Комсомольская правда26 марта в 03:44
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Комментарии
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Общество
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Наука
Ранний предок современных животных был найден в Австралии
Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Наука
Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса
При помощи искусственного интеллекта обнаружено лекарство от коронавируса. Более 10 видов потенциально эффективных препаратов.
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Зеффан сравнил чемпионаты Франции и России
Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан оценил чемпионат России по футбол, а также сравнил его уровень с французской Лигой 1, где футболист выступал за «Ренн».
Здоровье
В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина
В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Политика
В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Из-за пожара на вокзале Екатеринбурга эвакуировали более 90 человек
На происшествие выехали 29 пожарных на 8 спецмашинах. Возгорание потушили сами сотрудники вокзала и эвакуировали людей.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Армия и оружие
Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе
В основном Украина стягивает к линии фронта танки.
Происшествия
В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина
В Оренбурге умер 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Здоровье
Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю
Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Политика
Путин обозначил возможные сроки победы России над коронавирусом
Президент России Владимир Путин назвал сроки, когда страна сможет победить вспышку коронавируса.
Игры
Capcom отключила бету Resident Evil: Resistance на PS4 и РС
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Наука
Научно доказано, кто умнее: брюнетки или блондинки?
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Политика
Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
Экономика
Силуанов разъяснил действие налога на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей будет взиматься с россиян с 2021 года.