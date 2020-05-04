Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Комсомольская правда03:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Комментарии
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Петербургский дневник вчера в 02:48
Здоровье
Максимальный прирост заболевших коронавирусом отмечен на Кубани
Ранее, максимальное число заболевших составляло 84. Такое количество инфицированных было диагностировано 24 и 25 апреля.
Россия.Кубань 03:55
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Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса
Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
REGNUM 02:03
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Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
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Биатлон
Глава ЦСП Кравцов: Матыцин предупредил СБР, что не допустит бардака
Министр спорта России Олег Матыцин, говоря о конфликте в Союзе биатлонистов России (СБР), предупредил организацию, что Минспорт РФ не допустит вакханалии и бардака внутри союза, заявил РИА Новости бывший президент СБР, а ныне директор ЦСП Александр Кравцов.
РИА Новости 03:10
Экономика
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В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека
За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:59
Общество
Пандемия изменила приоритеты китайских потребителей
Пандемия коронавируса привела к изменению приоритетов потребления со стороны крупного среднего класса Китая в сторону большего внимания к семье, избранным брендам и онлайн-покупкам, пишет South China Morning Post.
Вести.Ru 01:58
Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Общество
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
Николай Брико: Внутригодовая заболеваемость ОРВИ действительно характеризуется наличием двух волн: осенне - зимняя (октябрь-февраль) и менее выраженная весенняя (март-апрель).
Российская газета вчера в 17:59
Общество
За сутки на Кубани выявили 96 заболевших коронавирусом
За последние сутки в Краснодарском крае зафиксированы еще 96 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Краснодар 04:07
Общество
В России за сутки скончались более 70 пациентов с коронавирусом
Москва, 4 мая 2020, 11:23 — REGNUM Российские медики зарегистрировали 76 смертей пациентов с выявленным коронавирусом в течение суток 3 мая.
REGNUM 04:23
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Газета.Ru 03:38
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely появился у дилеров
Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 01:05
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Общество
У шести крымчан подтвердился коронавирус
Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:29
Общество
В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Казань, 4 мая 2020, 11:24 — REGNUM В Татарии на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:24
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04:01
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52