Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,75-75,85 рубля.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Комсомольская правда03:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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