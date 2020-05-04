Коронавирус
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,75-75,85 руб.
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Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Комсомольская правда03:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:01, Ашберн
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Политика
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
Россиянам пообещали аномально теплую неделю
Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Почти 800 человек заболели коронавирусом в Ярославской области
Губернатор региона Дмитрий Миронов озвучил данные о количестве заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Эхо76 - Ярославль 04:36
Общество
В Крыму коронавирусом заразились участники церковного хора
Митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что церковь «извлечёт уроки и сделает выводы из пандемии коронавируса».
Говорит Москва 04:19
Политика
Трамп нашел наказание для Китая
Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.
Рамблер 02 мая в 03:33
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com 02:00
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
Автор песен "Ласкового мая" Владимир Бойко скончался 3 мая от инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни.
РЕН ТВ 05:50
Происшествия
Родные заключенных взбунтовавшейся колонии заявили о пытках осужденных
Родственники осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, пожаловались на пытки в отношении близких.
Lenta.ru 05:48
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Происшествия
В Хакасии умер болевший коронавирусом молодой врач
В Хакасии умер молодой врач-травматолог, лечившийся от коронавирусной инфекции COVID-19.
Пульс Хакасии 05:30
Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
Происшествия
Из жилого дома в Севастополе эвакуировали 80 человек из-за пожара
Вести Севастополя вчера в 12:58
Общество
Десятой жертвой коронавируса на Дону стала 48-летняя женщина
Погибшей стала 48-летняя женщина из Зимовниковского района.
Батайское время 04:28
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08