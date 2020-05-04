Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 74,75-75,85 руб.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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