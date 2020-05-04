Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 89 копеек — до 75,29 рубля.
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Рубль дешевеет. Каковы перспективы российской валюты?

Вести.Ru07:50

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:12

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБК03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

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Рубль дешевеет при открытии торгов на фоне падающей нефти

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Курс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов

Газета.Ru03:11
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