Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
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Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара, но уступает евро

Росбалт03:50

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,62 руб

ТАСС03:04

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:18

Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

Экономика сегодня03:14

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Курс доллара вырос до 68,6175 рубля

Профиль03:36

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:23
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
1,1K
Общество

В России от коронавируса впервые с 29 мая умерло более 200 человек

Последний раз более 200 зараженных выявлялось 29 мая. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6358.
Коммерсантъ 03:41
Здоровье

Живучий и опасный гибридный клещ активно заселяет российские регионы

Вести.Ru вчера в 02:20
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Российская газета 08 июня в 07:23
5,3K
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
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Общество

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
1,3K
Происшествия

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
1K
Путешествия

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
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Происшествия

Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
2
Общество

Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин

Российская газета 04:41
119
Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Российская газета 08 июня в 05:05
1,7K
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
86
Здоровье

В Крыму скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

КИА 03:27
1
Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
436
Здоровье

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз

Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
69
Здоровье

В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом еще 117 человек

Пока в других регионах наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом, в Саратовской области стабильно фиксируется рост.
Московский Комсомолец 02:02
945
Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
30
Политика

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости 08 июня в 08:22
1,6K
Общество

В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II

Аргументы и Факты вчера в 09:25
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
325
Общество

В России выявлено 8404 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:36
11
Наука

У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей

У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
Evo-rus.com 02:39
14
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на видео Настасьи Самбурской

В период карантина Самбурская сняла небольшое видео, в котором высмеяла Боню и отсутствие у нее мимики из-за подтяжек.
Bimru.ru 02:06
Здоровье

В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом

На практике выяснилось, что у уже переболевших людей этот показатель может оставаться выше единицы на фоне высокого показателя иммунитета (IgG).
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
590
Экономика

Для российских пенсионеров готовят новые льготы

На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
211
Общество

Двое новорождённых заразились коронавирусом в Калининградской области

40 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
FlashNord 07 июня в 06:36
30
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
94
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
156
Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
13
Как работают Яндекс.Новости?
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