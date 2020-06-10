Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Армия и оружие
Российское ЦКБ «Рубин» разработало имитатор субмарины «Суррогат»
По словам главы ЦКБ «Рубин» Игоря Вильнита, результаты научно-исследовательской работы над роботизированным подводным комплексом «Суррогат» уже предоставлены руководству ВС РФ.
Дни24 03:42
Футбол
Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru 00:14
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
РИА Новости 05:55
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
Школы Петербурга откроют двери 1 сентября 2020 года
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 13:12 — REGNUM Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме.
REGNUM 06:12
Политика
Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РФ
Госдепартамент Соединенных Штатов является одним из источников деструктивной функции в адрес России перед голосованием по поправкам к Конституции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ПолитРоссия вчера в 02:17
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Политика
В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском
В головной офис «Белгазпромбанка», где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов.
Lenta.ru 04:07
Здоровье
Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы
В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.
Собеседник 03:40
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
Происшествия
Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова
Что происходит 03:23
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу
МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Технологии
Стала доступна бета-версия Android 11
В бета-версии Android 11 стали доступны новые возможности.
News.ru вчера в 17:25
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
Политика
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
Общество
На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами
Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
Здоровье
9 июня: в Тверской области коронавирус победили 49 человек
В Тверской области по данным оперативного штаба на 9 июня подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 49 человек.
Tvtver.ru 09 июня в 03:45
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Общество
Музейные парки откроются с 16 июня
«Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», – говорится в сообщении.
Петербургский дневник 03:31