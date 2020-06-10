Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
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Рубль вечером снижается к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМвчера в 14:08

Рубль снизился к евро на открытии торгов

Телеканал 360°09 июня в 04:34

Курс доллара вырос до 68,6175 рубля

Профильвчера в 03:36

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:18

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ruвчера в 03:23

Рубль незначительно подешевел

REGNUMвчера в 01:16

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара, но уступает евро

Росбалтвчера в 03:50
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Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Армия и оружие

Российское ЦКБ «Рубин» разработало имитатор субмарины «Суррогат»

По словам главы ЦКБ «Рубин» Игоря Вильнита, результаты научно-исследовательской работы над роботизированным подводным комплексом «Суррогат» уже предоставлены руководству ВС РФ.
Дни24 03:42
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Футбол

Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду

Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru 00:14
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

РИА Новости 05:55
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Общество

Школы Петербурга откроют двери 1 сентября 2020 года

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 13:12 — REGNUM Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме.
REGNUM 06:12
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Политика

Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РФ

Госдепартамент Соединенных Штатов является одним из источников деструктивной функции в адрес России перед голосованием по поправкам к Конституции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ПолитРоссия вчера в 02:17
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Политика

В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском

В головной офис «Белгазпромбанка», где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов.
Lenta.ru 04:07
Здоровье

Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы

В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.
Собеседник 03:40
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
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Происшествия

Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова

Что происходит 03:23
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Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия вчера в 07:27
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
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Технологии

Стала доступна бета-версия Android 11

В бета-версии Android 11 стали доступны новые возможности.
News.ru вчера в 17:25
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Космос

Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры

Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
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Политика

В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу

На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
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Общество

На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
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Здоровье

9 июня: в Тверской области коронавирус победили 49 человек

В Тверской области по данным оперативного штаба на 9 июня подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 49 человек.
Tvtver.ru 09 июня в 03:45
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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Общество

Музейные парки откроются с 16 июня

«Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», – говорится в сообщении.
Петербургский дневник 03:31
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