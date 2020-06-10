Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Спорт
Экс-глава IAAF объяснил, почему скрывались положительные пробы россиян
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь - Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics) Ламин Диак, находящийся под следствием по делу о коррупции, в четверг заявил в суде, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради "финансового благополучия" организации.
РИА Новости 09:07
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
Политика
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Футбол
Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым
Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, который может вернуться в клуб в 2020 году, вспомнил период работы под руководством Валерия Газзаева.
RT на русском 10:30
Общество
В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова
Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году.
REGNUM 10:33
Хоккей
«Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.
REGNUM 12:12
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался защищать Ефремова
Вечерний курьер 06:24
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
Наука
На МКС получили экзотическое состояние материи
Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости 05:00
Футбол
Врач ЦСКА рассказал о состоянии травмированных Ахметова и Щенникова
Врач ЦСКА Шагабудтин Керимов поделился мнением о травмированных футболистах команды.
Bookmaker-ratings.ru 08:08
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Общество
Journey добралась до Steam со скидкой в 25%
Игромания.ру 12:33
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 09 июня в 11:05
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру вчера в 22:46
Общество
В Тульской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Власти Тульской области продлили до 22 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный с 4 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости 11:26
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08