Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 63 копейки – до 69,13 рубля, курс евро поднялся на 55 копеек – до 78,48 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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