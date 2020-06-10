Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб.
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Рубль вечером снижается к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМвчера в 14:08

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ruвчера в 03:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:07

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 03:18

Доллар дешевеет к евро, иене и фунту

Финмаркетвчера в 02:11

Рубль снизился к евро на открытии торгов

Телеканал 360°09 июня в 04:34

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни

Интерфакс09 июня в 03:26
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Общество

Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей

Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
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Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
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Здоровье

Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
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Авто

Новый Nissan Qashqai вышел на тесты

Компания Nissan приступила к тестам нового Nissan Qashqai.
Автоновости дня 04:47
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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Футбол

«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в рамках Кубка России

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» все-таки состоится в Санкт-Петербурге, а не в Москве.
Спорт день за днем 09 июня в 06:36
Здоровье

В Чувашии разберутся с койками и дисбалансом при госпитализации

Чебоксары, 11 июня 2020, 10:16 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с дисбалансом в части соблюдения рекомендаций по показаниям для госпитализации пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:16
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Общество

В Воронежской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил в регионе до 21 июня режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом.
ТАСС 12:16
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Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
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Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для глянцевого журнала

Отмечается, что Кафельникова не может находиться одна, поэтому она закрутила роман с сыном преуспевающего бизнесмена Владимиром Новицким.
RuNews24.ru 05:11
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Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram

Rambler News Service 09:07
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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Энергетика

Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу

Министр энергетики России Александр Новак в режиме видеоконференции провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии Виктором Каранкевичем по вопросам, связанным с поставками газа, сообщили в Минэнерго РФ.
ТАСС 09 июня в 10:26
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Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

Москва, 10 июня 2020, 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров.
REGNUM вчера в 05:53
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Общество

Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
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Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

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Смартфон Vivo Y30 выходит на российский рынок с ценой 17 тысяч рублей

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Агент Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца

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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

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Трусова исполнила четверной лутц на сборе

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